Небензя: Голосование СБ ООН по Сирии — спектакль для очернения имиджа РФ

Нью-Йорк, США, , 23:47 — REGNUM Голосование по проекту резолюции о продлении мандата на расследование химических атак в Сирии силами Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) было спектаклем, затеянным с целью очернения имиджа России, заявил 24 октября журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

«Это был хорошо срежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было», — подчеркнул Василий Небензя.

Постпред РФ при ООН уверен, что перенос сроков принятия решения о продлении мандата на проведение расследования никак не повлияет на судьбу самого механизма расследования. Продление может быть одобрено в любой другой день до 17 ноября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Россия заблокировала в Совбезе ООН принятие резолюции о продлении еще на один год полномочий совместного механизма (СМР) ООН и ОЗХО по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии. Позиция России заключается в том, что сперва надо ознакомиться с докладом о работе, проведенной СМР в предыдущий период.

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