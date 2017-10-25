Кабул и Нью-Дели выразили готовность искоренить угрозу терроризма

Нью-Дели, , 00:24 — REGNUM Лидеры Индии и Афганистана выразили «твёрдую решимость» бороться с терроризмом ради достижения регионального мира и стабильности, 24 октября сообщает Anadolu.

Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл с официальным визитом в индийскую столицу Нью-Дели по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

После встречи представитель министерства иностранных дел Индии Равеш Кумар написал на странице в Twitter:

«Премьер-министр Моди и президент Гани обсудили ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Они выразили твёрдую решимость положить конец угрозе терроризма».

По мнению экспертов, встреча между лидерами Афганистана и Индии важна с учётом международных усилий, направленных на достижение мирных договорённостей с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это очень важно, учитывая то, что в настоящий момент происходит в Афганистане, как с точки зрения растущего числа атак «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и с политической точки зрения, поскольку международное сообщество предпринимает усилия по установлению мирных договорённостей между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством», — заявил эксперт индийского аналитического центра Gateway House Самир Патил.

Напомним, в сентябре 2017 года Индия объявила о запуске 116 инфраструктурных проектов в 31 провинции Афганистана. Обе страны также подписали соглашение, согласно которому силы безопасности Индии будут проводить подготовку сотрудников полиции Афганистана.

В июне 2017 года Индия и Афганистан запустили грузовые авиаперевозки для расширения торговли между двумя странами.

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