Поклонская ответила Собчак на слова о Крыме

Москва, , 23:45 — REGNUM Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заявила, что слова телеведущей Ксении Собчак, собравшейся баллотироваться в президенты России, о том, что Крым якобы является «украинской территорией», неуважением к людям и к их собственной родине. Об этом она заявила в интервью РИА Новости сегодня, 24 октября.

Напомним, Ксения Собчак объявила, что собирается баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. Телеведущая начала делать различные заявления, касающиеся своей «политической позиции» и, в частности, заявила, что воссоединение Крыма с Россией было нарушением Будапештского меморандума.

«Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной родине», — сказала Поклонская, комментируя заявление Собчак.

Поклонская подчеркнула, что жители Крыма вернули себе Родину, рискуя жизнью. А что касается заявления Собчак, то подобные слова может сказать только тот человек, который ничего дальше своего «тусовочного мира и креативного меньшинства не видит.».

«Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия», — подчеркнула Поклонская.

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