Российские сапёры за сутки обезвредили более 900 мин в Дейр-эз-Зоре

Москва, , 23:05 — REGNUM Военные специалисты Международного противоминного центра ВС России за сутки разминировали 36 гектаров территории в освобождённых районах сирийского города Дей-эз-Зор. Об этом 24 октября сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За сутки проверено 36 гектаров территории города и его окрестностей, 9 километров дорог, 59 зданий, обнаружено и уничтожено 906 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Всего за период в районе Дейр-Эз-Зора специалисты Международного противоминного центра проверили 671 гектар местности, 170 километров дорог, 1448 зданий, было обнаружено и уничтожено более 35 тысяч взрывоопасных предметов.

Как отмечается, на сегодняшний день это «позволяет начать работы по восстановлению жилых домов и объектов инфраструктуры» города.

Также продолжается совместная работа Центра по примирению враждующих сторон и Комитетов национального примирения зон деэскалации по развитию мирного процесса в Сирии.

Сообщается, что за сутки в свои дома смогли вернуться 133 человека, в том числе 54 человека — в провинции Хама, 23 человека — в провинции Риф Дамаск, 21 человек — в Алеппо.

В течение суток при участии россйиских военных также были подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения огня трёх населённых пунктов: Эш-Шир и Альбане провинции Хама и населённого пункта Изеддин провинции Хомс, находящегося в зоне деэскалации № 2.

Российскими военными медиками совместно с сирийскими врачами была проведена медицинская гуманитарная акция в государственной больнице «Рази» в Алеппо. 88 местным жителям, в том числе 26 детям была оказана медицинская помощь.

Тем временем руководством Сирийской Арабской Республики была продолжена работа по восстановлению социально-значимых объектов инфраструктуры.

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