La Stampa: «России выгодна независимость Каталонии»

Рим, , 23:04 — REGNUM Итальянская газета La Stampa в статье «Трамп боится действий Путина» утверждает, что Соединенные Штаты выступают против независимости Каталонии только потому, что видят в этом шаг к разрушению Европы и НАТО, а это было бы в интересах России.

В таком же свете США видят референдумы в Ломбардии и Венето и предстоящие итальянские выборы, убежденные в том, что «Москва попытается повлиять на них, чтобы способствовать нестабильности».

Издание напоминает, как во время избирательной кампании Трамп поддерживал «Брексит», он просто опережал ветер, который затем помог бы ему выиграть. Теперь, когда Трамп в Белом доме, он изменил линию.

Отныне он уверен, что дестабилизация такого союзника, как Испания, способна поставить под угрозу существование НАТО и Европейского Союза, а это не в интересах США. Американцы считают независимое движение носителем идеологической войны без реальных практических причин, потому что Каталония уже имеет автономию.

Вместо этого они разделяют позицию президента комиссии ЕС Юнкера, когда он говорит, что Европа, состоящая из 98 стран, будет не выгодна никому.

Никому, кроме России, которая, по мнению наблюдателей США, «снова использовала интернет, социальные сети и другие методы, используемые во время президентских выборов 2016 года, чтобы повлиять на голосование в пользу референдума в Каталонии».

La Stampa указывает, что причины для мобилизации у Кремля две: «во-первых, продолжить кампанию, направленную на дестабилизацию Запада и нанесение ущерба его альянсам; во-вторых, создать благоприятный прецедент для своих интересов. Независимость Каталонии могла бы стать «источником заражения», что также могло бы затронуть Италию и различные страны, сокрушив Европейский Союз и угрожая будущему НАТО. Тогда Путин мог бы использовать эту ситуацию на Украине, утверждая, что у Крыма и Донбасса есть такое же право отделиться от Киева».

Активное участие России в Каталонии «заставляет США бояться того, что Италия станет следующим полем для столкновений». В прошлом правительство Италии выражало озабоченность по поводу контактов между Москвой и партией «Движение 5 звезд», и теперь ожидают, что Кремль будет пытаться стимулировать дестабилизирующий результат.

«Кампании, запущенные через интернет, социальные сети и поддельные новости, оказались эффективными и рентабельными. Поэтому нет причин не повторять их в нашей стране», — утверждает La Stampa и в качестве вывода сообщает, что любой результат, который усложняет формирование правительства в Риме, угрожает Европейскому союзу или вводит в кризис НАТО, по-прежнему будет полезен для национальных интересов России.