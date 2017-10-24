Тиллерсон обсудил в Пакистане региональную ситуацию в Южной Азии

Исламабад, , 22:58 — REGNUM Пакистан и США обсудили двусторонние отношения и региональную ситуацию в ходе официального визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона, 24 октября сообщает агентство KUNA.

Тиллерсон провёл переговоры с высшим гражданским и военным руководством Пакистана в Исламабаде. На встрече присутствовали премьер-министр Шахид Хакан Аббаси, министр иностранных дел Хаваджа Мухаммад Асиф и начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва вместе с другими высокопоставленными должностными лицами.

Госсекретарь заявил о необходимости укрепления двустороннего сотрудничества между двумя странами в области безопасности, поскольку такое сотрудничество имеет огромное значение для мира в регионе.

В ходе встречи премьер-министр Аббаси подчеркнул, что Пакистан привержен делу искоренения терроризма.

Напомним, Тиллерсон — первый высокопоставленный американский чиновник, который посетил Исламабад после объявления новой стратегии США в Афганистане и Южной Азии в августе 2017 года.

Накануне своего визита в Пакистан, Тиллерсон заявил, что Вашингтон направил в Исламабад несколько конкретных просьб относительно необходимых мер для подрыва поддержки, которую боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций получали в Пакистане.

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