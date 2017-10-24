Италия: Футбольные фанаты оскорбили евреев футболками с Анной Франк

Рим, , 22:46 — REGNUM В Италии разгорелся скандал между еврейской общиной Рима и футбольными фанатами команды «Лацио» после того, как последние во время мачта в воскресенье 22 октября распространяли на Олимпийском стадионе Рима наклейки с изображением 15-летней Анны Франк в футболке болельщика команды «Рома».

С другой стороны фотографии была напечатана надпись «Болельщик «Рома» — еврей». Кроме того, в секторе стадиона, где располагались фанаты, были расклеены антисемитские лозунги. Сделано это было для того, чтобы оскорбить болельщиков футбольной команды «Рома», почему для этих целей было выбрано изображение именно Анны Франк остается неясным.

Первой, кто жестко осудил этот жест антисемитизма, стала президент еврейской общины Рима Рут Дурегело, которая в Твиттере опубликовала изображение фанатов с оскорбительным плакатом и написала: «Это не футбол, это не спорт, антисемиты — вон со стадионов».

Новость сразу же подхватили итальянские СМИ и инцидент привлек внимание первых лиц страны. Президент республики Серджио Матарелла заявил, что использовать образ Анны Франк в знак оскорбления и угроз не только негуманно, это тревожный знак для Италии которая восемьдесят лет назад была «заражена жестокостью антисемитизма».

Глава государства провел переговоры с министром внутренних дел Марко Миннити, который заверил, что виновных найдут и запретят им посещать стадионы. Для премьер-министра Паоло Джентилони эта история неприемлема: «Есть некоторые невероятные вещи, которые все еще продолжают происходить, например, группа футбольных болельщиков думает о том, чтобы шутить над историей Анны Франк».

Бывший премьер-министр и глава демократов Маттео Ренци посоветовал игрокам «Лацио» выйти на поле со звездой Давида на груде вместо изображения спонсора.

Во вторник, 23 октября, президент клуба «Лацио» Клаудио Лотито и некоторые игроки команды в качестве соболезнований возложили венок из цветов к синагоге города Рима.

«Мы здесь, чтобы заявить, что мы против всех форм расизма и ксенофобии», — заявил президент футбольного клуба «Лацио» и добавил, что клуб будет бороться с этими явлениями, не оправдывая никого.

Клуб, как заявил Лотито, будет способствовать ежегодной инициативе, чтобы отправлять 200 детей из Италии на экскурсию в Освенцим, «чтобы они могли понять, о чем мы говорим».

Как сообщает Corriere della Sera, навстречу делегации от клуба «Лацио» из синагоги не вышел никто, так как визит футболистов не был запрограммирован.

Однако позднее главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи распространил заявление, в котором указал, что еврейское сообщество не является тем местом, куда можно просто принести цветы и извиниться.

«Вы не можете думать, что так вы все исправите, появившись перед толпой журналистов». Для раввина Рима необходимы конкретные, даже репрессивные инициативы. Например, не продавать билеты на матчи таким футбольным болельщикам.

В среду, 25 октября, футбольная команда «Лацио» играет матч с командой «Болонья», президент клуба пообещал, что на фирменных футболках команды появится фотография Анны Франк. Итальянская федерация футбола, по согласованию с министром спорта Лукой Лотти, постановила, чтобы на всех футбольных матчах этой недели серии А, В и С прошла «минута размышления для того, чтобы «осудить эпизоды антисемитизма и продолжать культивировать память о жертвах Холокоста».