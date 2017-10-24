Меркель держит Макрона в «подвешенном состоянии»

Берлин, , 22:39 — REGNUM Действующий государственный министр по делам ЕС ФРГ Майкл Рот в преддверии окончания срока его полномочий рассказал о том, какой он видит Европу и ее будущее, в интервью немецкому изданию Die Welt в понедельник, 23 октября.

«ЕС является не просто внутренним рынком, а страхованием нашего образа жизни во времена кризиса», — заявил политик.

Рот вступил в должность в 2013 году, когда ЕС переживал финансовый, экономический, социальный кризис, а также кризис доверия к европейским институтам. Тогда, по словам министра, было сделано «несколько важных шагов в нужном направлении», к чему он и призывает сегодняшних политиков.

В интервью министр обратил особое внимание на амбициозные идеи французского президента Эммануэля Макрона, которые лидер представил в Париже перед студентами Сорбонны в конце сентября этого года, назвав их основой «нового европейского фундамента».

Напомним, что среди основных предложений французского лидера по реформированию Европы было создание единой европейской армии к 2020 году, а также единого бюджета, финансируемого за счет налоговых поступлений от стран, входящих в зону евро.

Все это, по словам Макрона, в итоге должно будет привести к воссозданию «независимой, единой и демократической Европы».

«Очень плохо, что федеральное правительство в целом пока не откликнулось на идеи Макрона. К сожалению, только социал-демократическая часть правительства приветствовала его предложения. Канцлер же вовсе ничего не сказала», — отметил в своем интервью министр.

«Наши европейские партнеры хотят услышать конкретное заявление от федерального правительства о том, что мы планируем делать с Европой».

И, по мнению Рота, ЕС долго ждать не будет.

«Федеральное правительство не может сидеть и отмалчиваться до января, — говорит Рот, — в европейской политике не может быть простоя».

Отвечая на вопрос о том, как сама Ангела Меркель относится к Макрону и его идеям, Рот отметил, федеральный канцлер молчала на протяжении всей предвыборной кампании, и даже сейчас она продолжает держать французского лидера «в подвешенном состоянии», что для Германии непозволительно, по мнению политика.

«Нельзя допустить застоя там, где появилась новая динамика, новый оптимизм», — говорит Рот.

«Такие, как Эммануэль Макрон, срочно нуждаются в солидарности, сильной поддержке Германии».

Известно, что новым федеральным министром иностранных дел Германии станет лидер партии «зеленых» Джем Оздемир, и для него у Майкла Рота также нашелся совет. «В 21-м веке тихая, ясная и хорошо продуманная закулисная дипломатия бывает намного эффективнее, чем публичные высказывания с целью поддержания хорошей репутации», — подчеркнул политик.