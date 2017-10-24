Курды и правительственные силы Ирака обменялись артиллерийским огнём

Багдад, , 23:02 — REGNUM По меньшей мере трое военнослужащих правительственных войск Ирака погибли в результате столкновений с курдскими отрядами пешмерга в районе Махмур, расположенном к юго-востоку от Мосула, заявили в оборонном ведомстве Ирака, 24 октября сообщает Anadolu.

«Перед началом столкновений курдские отряды пешмерга заблокировали дорогу в район Махмур после вывода правительственных сил», — заявил капитан 16-й дивизии иракской армии Саад Рамадан.

«Затем стороны обменялись артиллерийским огнём. Несколько миномётных снарядов ударили по позициям в районе Махмур, где находились оставшиеся в районе военнослужащие правительственной армии. Остальные снаряды ударили по позициям курдских отрядов, расположенных на окраине района», — добавил Рамадан.

Курдские отряды заблокировали дорогу, связывающую Замар — пригород Таль-Афара, расположенный к западу от Мосула, — и район Заху, расположенный в курдской провинции Дахук.

Отряды пешмерга заблокировали дорогу бетонными блоками и заняли боевые позиции, заявил офицер иракской армии Небрас Камали.

По словам Камали, правительственные силы Ирака расположены в одном километре от позиций отрядов пешмерга. Ситуация остаётся «чрезвычайно опасной», возможны вооружённые столкновения, если правительственные войска попытаются продвинуться в район Заху, добавил Камали.

Напомним, ранее ряд политических партий Курдистана опубликовали совместное заявление с призывом об отставке президента Иракского Курдистана Масуда Барзани и формировании временного курдского правительства, чтобы разрядить напряжённость в спорных районах Ирака.

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