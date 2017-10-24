Франция и Египет подписали соглашения на общую сумму $400 млн

Париж, , 21:20 — REGNUM В ходе официального визита президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси во Францию были подписаны меморандум о взаимопонимании и ряд соглашений на общую сумму $400 млн, 24 октября сообщает агентство KUNA.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Ас-Сиси заявил, что они обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Палестине.

Ас-Сиси добавил, что он договорился с Макроном об активизации экономического и военного сотрудничества.

Макрон заявил, что подписанные соглашения касаются сотрудничества в транспортной и энергетической области, включая сферу возобновляемых источников энергии.

Напомним, Египет является основным покупателем французской военной техники. С 2015 года сумма военных заказов превысила $5,8 млрд, включая покупку двух вертолётоносцев «Мистраль» и 24 истребителей Rafale.

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