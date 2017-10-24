Штайнмайер распустил правительство и попросил Меркель исполнять обязанности

Берлин, , 21:20 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил правительство, вручив его членам «увольнительные грамоты», что является формальной процедурой после выборов и перед формированием новой правящей коалиции. Об этом 24 октября сообщает ведомство президента Германии.

Штайнмайер также обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой исполнять обязанности главы кабинета до формирования нового правительства.

Сегодня, 25 октября, состоялось первое заседание нового бундестага. С момента утверждения нового состава парламента правительство Германии должно прекратить свои полномочия до формирования нового кабинета. «Увольнительные грамоты» членам правительства вручает президент. Оформление перехода от старого правительства к новому прописано в 69-й статье Конституции Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября на выборах в бундестаг в Германии победу одержал блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социалистический союз (ХСС), набрав 33%. Социал-демократическая партия Германии набрала 20,5%, и третьем место заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав 12,6%.

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