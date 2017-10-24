Глава Карелии попросит продлить программу расселения аварийного жилья

Петрозаводск, , 21:11 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному минстрою подготовить письмо на имя председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКЖ Сергея Степашина с просьбой продлить действие программы расселения ветхого жилья до конца следующего года, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.

Такое поручение руководитель региона дал по итогам визита в Кемский район республики. Парфенчиков осмотрел дома, построенные по программе для переселения граждан из аварийного фонда на улице Гидростроителей в Кеми и улице Юбилейной в Рабочеостровске, отмечает пресс-служба карельского правительства.

Однако для выполнения программы в Кемском районе необходимо построить еще шесть восьмиквартирных домов. Земельные участки для них уже сформированы, но возвести объекты до 1 сентября 2018 года не успеют — в Кемском районе необходимо продлевать программу до конца 2018 года.

В целом, будущий год в плане расселения «аварийки» руководство Карелии планировало потратить на исправление ошибок предыдущего руководства. Команда Парфенчикова нашла почти 24 тысячи квадратных метров аварийного жилья (около 130 домов), признанного таковым до 1 января 2012 года, но из-за ошибок чиновников не попавшего в действующую программу. Ее региональное руководство стремилось выполнить в ранее означенные сроки — до 1 сентября 2017 года. Однако теперь карельские власти вынуждены просить о продлении программы под кемское жилье, которое полностью никак не могут построить с 2014 года. Не исключено, что ближе к сентябрю будущего года власти региона будут просить и «за другие районы».

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Напомним, Карелия находится среди отстающих регионов по реализации программы расселения ветхого жилья. Регион попал под особый контроль российского Минстроя. Так, к 1 сентября 2017 года из 119 тысяч квадратных метров подлежащего расселению жилья в республике расселили менее 80%. В феврале 2016 года президент из-за срыва сроков объявил выговор предыдущему губернатору Карелии Александру Худилайнену.

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