Россия и Филиппины подписали первый военно-технический контракт

Манила, , 20:39 — REGNUM Подписан первый в истории российско-филиппинский военно-технический контракт, сообщает 24 октября «Военно-промышленный курьер».

Соглашение предусматривает закупку российских гранатометов РПГ-7В и боеприпасов для них. Другие подробности контракта пока не разглашаются.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и министр обороны Филиппин Делфин Лорензана подписали этот контракт в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу.

Заключение первого российско-филиппинский состоялось в Кларке, где в эти дни проходит совещание министров обороны стран АСЕАН.

До сих пор Филиппины и Бруней были единственными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, никогда не закупавшими российское оружие. Новый президент Филиппин Родриго Дутерте после прихода к власти начал активно выстраивать военно-техническое сотрудничество с Москвой, мотивируя это тем, что Россия, в отличие от США, не навязывает при торговле оружием никаких дополнительных условий.

Напомним, филиппинский посол в России Карлос Соретта сообщил журналистам, что Москва безвозмездно отправляет Маниле пять тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов к ним и 20 военных грузовиков, которые должны прибыть на Филиппины 22 октября.

Тогда же замглавы военного ведомтсва Филиппин Раймундо Элефанте заявил, что до конца 2017 года состоится покупка у России партии стрелкового оружия, на которую уже выделены средства в госбюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент министр обороны России Сергей Шойгу совершает официальный визит на Филиппины.

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