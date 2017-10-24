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Власти Украины могут депортировать Саакашвили

Политика

Миграционная служба Украины сообщила, что Саакашвили игнорирует вопросы урегулирования своего правового статуса, что может повлечь за собой депортацию

Киев, 24 октября 2017, 20:49 — REGNUM  Государственная миграционная служба (ГМС) Украины оставляет за собой право депортации бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с территории страны. Об этом сообщили 24 октября в пресс-службе украинского ведомства.

Отмечается, что бывший гражданин Украины Саакашвили игнорирует вопросы урегулирования своего правового статуса. В свою очередь, это

«дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия по его выдворению с территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства».

Миграционная служба уточняет, что 11 сентября 2017 года неустановленная группа лиц передала в канцелярию ГМС Львовской области заявление на предоставление дополнительной защиты от бывшего гражданина Саакашвили. В рассмотрении заявления было отказано, так как оно было подано с нарушениями: заявление было написано в форме неустановленного образца, а также было передано не через законных представителей или лично.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, что может повлечь за собой депортацию бывшего президента Грузии на родину, где его ждут правоохранительные органы для исполнения приговора, вынесенного ранее за мошенничество, растрату бюджетных средств и злоупотребление должностными полномочиями.

В этот же день Саакашвили прокомментировал отказ, написав на своей странице в Facebook, что Миграционная служба не предоставила ему никаких документов и ничем не доказала, что он не имеет права находиться на территории Украины.

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