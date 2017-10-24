Советники новгородского губернатора будут работать на общественных началах

Великий Новгород, , 20:37 — REGNUM У губернатора Новгородской области появятся общественные советники. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, положение о таких советниках утверждено указом главы региона.

В документе говорится, что общественный советник исполняет свои полномочия на безвозмездной основе и является внештатным сотрудником губернатора.

При этом общественному советнику полагается удостоверение. Кроме того, он обязан ежеквартально отчитываться о своей работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о продолжении своей работы в качестве общественного советника губернатора Новгородской области заявил Николай Новичков, который завершил работу в регионе и с 16 октября вернулся «к федеральным задачам и проектам». Также сегодня, 24 октября, стало известно, что пост штатного советника главы региона утратил Антон Земляк. Он занимал эту должность с апреля 2017 года после увольнения с поста вице-губернатора.

В настоящее время у губернатора Новгородской области Андрея Никитина осталось два штатных советника: Андрей Данилов и Николай Курмышев.

Напомним, в Новгородской области готовится реформа органов исполнительной власти. Согласно законопроекту, который 25 октября рассмотрит Новгородская областная дума, с 2018 года появится администрация губернатора, а в правительстве региона — министерства, комитеты и инспекции. Предполагается, что в ходе оптимизации количество органов исполнительной власти сократится, а дополнительных расходов из областного бюджета не будет.

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