Больше всего земельных участков многодетным семьям предоставлено в ЦФО

Москва, , 20:28 — REGNUM В ходе круглого стола на тему «Проблемы обеспечения многодетных семей земельными участками. Пути решения» федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева подвела итоги второго этапа мониторинга выделения земельных участков многодетным семьям или оказания таким семьям иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

По результатам мониторинга выяснилось, какие регионы являются лидерами по предоставлению земельных участков многодетным семьям.

«Лидером по обеспечению многодетных семей земельными участками среди федеральных округов является Центральный ФО — 13,30% от потребности, на втором месте Северо-Западный ФО — 9,65% от потребности, и на третьем месте Дальневосточный ФО — 8,42% от потребности. В ЦФО лидируют Московская и Ивановская области», — отметила Ольга Окунева.

По итогам мониторинга были выделены основные причины длительного ожидания в очереди по предоставлению земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно.

«Это отсутствие достаточного количества свободных земельных массивов, отсутствие бюджетных средств на формирование земельных участков, разработку проектно-сметной документации, строительство транспортной и инженерной инфраструктуры к формируемым земельным участкам. Сложность перевода земель из одной категории в другую», — заявила координатор партийного проекта.

В качестве причин ожидания Ольга Окунева также назвала отказы многодетных семей от предложенных им земельных участков, связанные с тем, что предлагаемые участки не обеспечены необходимой инфраструктурой, находятся в удалении от населенных пунктов, местах, которые не удовлетворяют заявителей.

«Причинами также являются отсутствие механизмов выделения и предоставления земельных участков многодетным семьям, установленных на федеральном уровне, и отсутствие альтернативных мер социальной поддержки», — добавила координатор партийного проекта.

«Важным фактором по решению вопроса ликвидации очереди является принятие регионами альтернативных мер социальной поддержки взамен предоставления многодетным семьям земельного участка в собственность бесплатно. На сегодняшний день такие меры приняты лишь в 14 из 85 субъектов РФ», — подчеркнула она.

По словам Окуневой, ключевым фактором решения вопроса по устранению очереди на выделение земельных участков является наличие «дорожной карты» в субъектах РФ. На сегодняшний день только 12 из 85 субъектов РФ разработали «дорожные карты» по устранению очереди на выделение земельных участков многодетным семьям.

До конца текущего года будет подготовлен сводный отчет о проведении мониторинга выделения земельных участков многодетным семьям или оказания таким семьям иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно для передачи руководителю Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы партии с предложениями по решению вопроса ликвидации очереди на выделение земельных участков многодетным семьям в срок, указанный в Предвыборной программе партии.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Крепкая семья», решение задач которого рассчитано с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей.

Безусловный приоритет партийного проекта — создание условий для благополучного детства, в связи с чем активисты «Крепкой семьи» разработали памятку по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря.

Кроме того, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации.

Так, именно партийный проект стал инициатором создания служб быстрого реагирования на возможные отказы от новорожденных и на другие кризисные ситуации.