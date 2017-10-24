Саакашвили поселился в палатке перед зданием Верховной рады в Киеве

Киев, , 20:20 — REGNUM Лидер новоиспеченной украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили приехал к зданию Верховной рады в Киеве для того, чтобы поселиться в палаточном лагере его сторонников, которые бессрочно митингуют перед украинским парламентом с требованием радикальных перемен в украинской политике. Об этом сегодня, 24 октября, пишут «Украинские новости».

Сообщается, что Саакашвили прибыл к зданию Верховной рады, забрался в одну и палаток и объявил, что теперь будет здесь жить, пока не добьётся политических изменений на Украине. С собой он взял теплые вещи.

Также Саакашвилил объявил журналистам, что ждёт в своей палатке лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и мэра Львова Андрея Садового для обсуждения плана дальнейших действий.

По сообщениям журналистов, палатку, в которой поселился Саакашвили, окружила многочисленная охрана, которая никого не пускает внутрь. По словам охранников, внутри идет «рабочее совещание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили вернулся на Украину 10 сентября фактически прорвавшись через границу при помощи соратников Юлии Тимошенко.

Вернувшись, Саакашвили развернул на Украине внутриполитическую борьбу против нынешнего президента Петра Порошенко и его клики.

Главными требованиями Саакашвили и его сторонников являются: отмена неприкосновенности депутатов Рады, принятие нового избирательного закона, а также создание антикоррупционных судов.

Фактически, Саакашвилил транслирует требования Запада, который хочет сильнее контролировать Украину, так как видит, что клика Порошенко не справляется.

Отмена неприкосновенности депутатов Рады позволит зачистить украинский парламент от купленных украинскими олигархами депутатов.

Новое избирательное законодательство подразумевает отмену мажоритарной системы и переход к открытым партийным спискам. Это также усложнит олигархом проведение своих кандидатов в Раду.

Ну, а создание антикоррупционных судов фактически означает создание контура внешнего контроля за политической системой Украины.