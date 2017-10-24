«130 тысяч заявок на конкурс «Лидеры России"– очень позитивная тенденция»

Москва, , 19:59 — REGNUM Итоги сбора заявок на конкурс «Лидеры России», пусть и промежуточные, интересны и с точки зрения социальной активности молодых людей, — считает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«Я почему-то уверена, что в основном участники конкурса — люди до 35 лет», — подчеркнула Галина Карелова в беседе с журналистами.

По мнению политика, промежуточные итоги сбора заявок показательны и с точки зрения социально-экономического состояния регионов.

«Мне представляется важным впоследствии провести такой анализ, чтобы понять, что нужно делать еще, чтобы стимулировать здоровое желание молодых людей совершенствоваться и делать хорошую карьеру, — подчеркнула Галина Карелова.

«То, что за две недели на конкурс поступило уже 130 тысяч заявок — это очень позитивная тенденция. Это говорит о высокой мотивации современных управленцев, о своевременности идеи такого нового социального лифта, о том, что предлагаемая возможность получить новые знания, использовать свой опыт и талант очень востребована, а также о том, что у нас нет дефицита в умных, смелых и талантливых», — считает вице-спикер верхней палаты российского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 24 октября, прошла ровно половина срока, отведенного для сбора заявок на Всероссийский конкурс «Лидеры России». На сегодняшний день на участие в конкурсе подано более 130 тысяч заявок.

В Москве и Московской области, где проживает половина населения Центрального Федерального округа, зарегистрировано почти 75% заявок ЦФО. Из других регионов ЦФО лидируют Воронежская и Белгородская области.

Самыми пассивными регионами оказались Костромская область, Марий Эл, Ненецкий АО, Республики Тыва, Калмыкия, Ингушетия и Чукотский автономный округ.

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