Президенти Кипра пригласил Путина посетить остров с официальным визитом

Москва, , 19:58 — REGNUM Президент Кипра Никос Анастасиадис пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Кипр с официальным визитом. Такое заявление Анастасиадис сделал сегодня, 24 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

«Господин президент, хотел бы ещё раз выразить свою самую тёплую благодарность за приглашение посетить Москву. И за то гостеприимство, которое было оказано мне, моей супруге и всей делегации», — сказал Анастасиадис.

Затем президент Кипра выразил надежду, что ему будет «представлена возможность отплатить вам таким же гостеприимством, продемонстрировать теплоту и со своей стороны, и со стороны всего кипрского народа, принимая вас у себя на Кипре».

Ответил ли Путин согласием не известно.

Напомним, ранее сегодня в Кремле прошли переговоры Путина с Анастасиадисом. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик двух стран.

Кроме того, подписана совместная программа действий между Россией и Кипром на 2018−2020 годы.