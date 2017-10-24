НАТО сомневается в собственной обороноспособности

Брюссель, , 19:49 — REGNUM В сеть просочились данные промежуточного отчета НАТО «Об усилении сдерживания и обороноспособности Альянса». Согласно выдержкам из документа, опубликованным немецким онлайн-изданием Der Spiegel в воскресенье, 22 октября, в организации мало уверены в способности блока противостоять возможной агрессии со стороны России против стран Восточной Европы. Речь, прежде всего, идет о способности реагировать быстро и, при необходимости, продолжительно в условиях кризиса.

Согласно документу, Альянс испытывает серьезные трудности в области логистики, особенно на Восточном направлении. В докладе говорится, что меньшие командные подразделения и сложности в осуществлении логистики ставят Альянс в невыгодное положение по отношению к России в случае агрессии против таких стран, как Польша, Эстония, Латвия и Литва.

«Способность НАТО оказывать материально-техническую поддержку силам быстрого реагирования на достаточно протяженной территории в зоне ответственности Европейского командования сильно атрофировалась после окончания «холодной войны», — отмечается в докладе.

По оценкам экспертов американского аналитического центра Rand Corporation, в сложившихся условиях Россия имеет возможность разбить силы НАТО в Прибалтике менее, чем за 36 часов. И несмотря на то, что НАТО и так существенно расширила свое присутствие в непосредственной близости от российских границ за последние годы, министры обороны Альянса призывают к укреплению мер и модернизации.

«Мы знаем, что мы должны адаптировать и модернизировать альянс и его командные структуры», — цитирует Der Spiegel мнение министра обороны Норвегии Ине Эриксена Сёрейде.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску пока отказалась подтвердить или опровергнуть информацию, представленную в докладе, однако она отметила, что переговоры о модернизации структуры командного центра Альянса действительно ведутся.