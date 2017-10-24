Старт президентской гонки в Литве: во власть идут банки

Вильнюс, , 19:43 — REGNUM Выборы президента Литвы состоятся только весной 2019 года, однако уже в эти дни в Литве появляются первые кандидаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из объявивших о своих президентских амбициях пока только один: депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, который позиционирует себя как кандидат протестного электората («Достало всё, что происходит в Литве? Голосуй за Мазурониса», плакат с таким слоганом разместил на своей страничке в Facebook сам Мазуронис). От правого фланга сразу несколько потенциальных кандидатов: Ингрида Шимоните (бывший министр финансов Литвы), Вигаудас Ушацкас (так же не объявил о своём решении, но, предположительно, даже если его не выдвинут консерваторы, к которым он принадлежит, будет баллотироваться самостоятельно). Спамым вероятным участником гонки и, по сегодняшним прогнозам, победителем выборов может быть беспартийный, но делегированный во власть правящими крестьянами-зелёными премьер Саулюс Сквернялис.

Опросы также показывают ещё двух ближайших возможных конкурентов Сквернялиса на президентских выборах: мэра Каунаса, предпринимателя Висвальдаса Матийошайтиса, и советника президента крупнейшего в Литве коммерческого банка SEB Гитанаса Науседы. Последнего один из местных журналов уже назвал «президентом надежды». Это вызвало череду рассуждений от политических долгожителей.

«Кажется, что банкам не хватает власти… Они отправляют своих комментаторов, экспертов прямо на президентские выборы», — считает экс-премьер Литвы, покинувший ряды социал-демократов Гедиминас Киркилас.

«Конечно, это не запрещено. И не стоит сильно удивляться, потому что так, представляясь экспертами, они на самом деле уже давно участвуют в политике. Те, кто не верил, что они эксперты, были правы. То, что они были довольно влиятельными участниками политики, доказывает факт, что они заставили (или убедили) правительство Андрюса Кубилюса в финансовый кризис брать кредит не у Международного валютного фонда по более низким процентам, а у тех банков, которые и привели к кризису. Правда, кандидаты-банкиры уже баллотировались в политики. Только они были владельцами тех банков, что мне кажется, уже намного порядочнее. Может, те банковские эксперты уже успели почувствовать вкус политики, а может так велят хозяева не из Литвы, перефразирую Витаутаса Ландсбергиса (правда, он сказал это в другом контексте)», — рассуждает Киркилас.

По мнению политика, составители рейтингов «уже служат им и довольно шустро».

«Не успели еще все политические партии объявить своих кандидатов, а они уже пытаются навязать мнимых лидеров президентских выборов… Это сделать несложно, потому что все ведь забудут их прогнозы сразу после этих выборов. Как забыли, что они не сумели даже приблизительно предугадать результаты парламентских выборов. В недавно опубликованном рейтинге в тройку лидеров входит один реальный кандидат, один популярный кандидат, но непонятно, будет ли он участвовать в выборах, но главный здесь третий. Он и будет интенсивно проталкиваться, он будет навязываться обществу, чье мнение никогда не проверишь. Почему они так торопятся на эти выборы? И чей это выбор? Хозяев тех банков или самих экспертов? Вопрос и риторический, и в то же время нет. Нужно надеяться, что сами выборы так или иначе ответят на этот вопрос», — считает Киркилас.

«Они боролись за потолок Фонда социального страхования (в действительности за свои зарплаты) и выступали против повышения минимальной зарплаты… Правда, недавно, перед выборами, заметили, что зарплаты в Литве слишком маленькие… И непонятно, почему они вдруг внезапно изменили мнение — совесть заговорила, или опять же причина кроется в предстоящих выборах»? — заключил политик.