Медведев поправил Саргсяна: рост товарооборота выше, чем 23%

Ереван, , 19:33 — REGNUM Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 24 октября, принял прибывшего в Армению с официальным визитом председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Президент страны, приветствуя гостя в Армении подчеркнул, что визит премьер-министра РФ проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, с удовлетворением констатировал, что за этот период была проделана огромная работа.

«Сегодня наши отношения выделяются постоянным политическим диалогом на всех уровнях, широкой координацией внешнеполитической повестки, хорошей работой на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области экономики, военной, военно-технической сфере и особенно во взаимной торговле: прошлый год мы завершили ростом 15 процентов, а за восемь месяцев текущего года рост больше 23 процентов. Это очень хорошо.

Я уверен, что Ваш официальный визит станет ещё одним важным шагом на пути дальнейшего укрепления наших отношений», — цитирует Саргсяна пресс-служба президента Армении.

Премьер России выразил благодарность президенту Сержу Саргсяну за приём и передал приветствия и добрые пожелания президента Владимира Путина. Дмитрий Медведев с радостью проинформировал, что рост товарооборота между двумя странами даже больше, чем отметил президент — почти 30 процентов.

«Так что это хорошая информация, хочу с Вами поделиться. Спасибо за возможность встретиться. Действительно, мы партнёры, мы друзья, у нас очень продвинутые отношения во всех сферах. Только что мы провели межправительственные переговоры, подписали важные документы, констатировали, что отношения развиваются.

Причём, практически нет сферы, где бы мы сейчас не сотрудничали. Очень хорошую динамику, например, сейчас набрали отношения в сфере аграрных поставок, и здесь Армения хорошо нарастила своё присутствие на российском рынке, хотя понятно, что можно и дальше эти процессы развивать. Другие сферы хорошо развиваются. Это и высокие технологии, и сотрудничество в области обороны и безопасности, инвестиционное сотрудничество. Только что мы обсуждали возможности работы на территории свободной экономической зоны, которая у вас создаётся с участием Ирана, и целый ряд других масштабных проектов. Поэтому будем работать, будем сотрудничать», — сказал Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября по приглашению своего армянского коллеги Сержа Саргсяна в Армению с официальным визитом прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он провёл переговоры с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном. После чего состоялись армяно-российские переговоры в расширенном формате.

По завершении переговоров главы правительств двух стран дали пресс-конференцию, на которой констатировали, что союзнические отношения двух стран из года в год динамично развиваются. Премьер Карен Карапетян отметил, что был зафиксирован в цифрах рост товарооборота и в то же время было отмечено, что у двух стран есть огромные возможности роста. По словам армянского премьера, стороны обсудили возможности реализации совместных инвестиционных и других проектов.

25 октября Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване, в ходе которого будет рассмотрена обширная повестка дня, включающая практические аспекты функционирования Евразийского экономического союза.

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