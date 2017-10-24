Константин Косачев: Международной изоляции России нет и в помине

Москва, , 19:32 — REGNUM XIX Всемирной фестиваль молодежи с студентов в Сочи и 137-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге подтвердили абсолютную мифологичность тезиса о международной изоляции России, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.

«Изоляции России нет и в помине. Представительство официальных делегаций на межпарламентской ассамблее в Санкт-Петербурге и неофициальных на молодежном форуме в Сочи было глобальным, и включало в себя практически все крупные державы мира, за исключением таких явных оппонентов России на современном этапе, как Украина и Грузия, — рассказал Константин Косачев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — В Сочи была очень представительная американская делегация, а в Санкт-Петербурге ее не было, потому что США не принимает участия в деятельности межпарламентского союза в принципе. Это не имеет никакого отношения к России. А в остальном представительство было очень широкое. Это обусловлено огромным интересом к России и огромным желанием приехать в нашу страну, как только для этого представляется хороший повод. Как только возникает многосторонняя площадка, никаких проблем ни у кого, в том числе у наших «записных» недоброжелателей не возникает, все перекрывается желанием быть в России, быть с Россией, общаться и сотрудничать с Россией, находить точки соприкосновения».

Напомним, на закрытии ВФМС в Сочи участники церемонии скандировали фамилию российского президента, чтобы выразить свою благодарность за проведенный фестиваль и одобрение деятельности Владимира Путина на его посту.

«Это личная популярность российского президента. Она была продемонстрирована исчерпывающим образом, я сам был свидетелем того, как это происходило в Санкт-Петербурге, где после выступления на ассамблее межпарламентского союза Владимиру Путина около сорока минут не давали возможности выйти из зала и уехать на следующие мероприятия, — отметил Константин Косачев, — Конечно, это не была насильственная акция, все происходило по взаимному согласию, но это была толпа не в одну сотню человек, причем в первую очередь это были парламентарии, в том числе и первые лица зарубежных парламентов, которые хотели пообщаться с президентом России, сделать с ним фотографию, высказать ему свои личные симпатии».

«Это ситуация, которую невозможно организовать, и которая, как говорится, не подлежит никакому шельмованию. Это был искренний порыв людей, и это свидетельствует о том, что президент Российской Федерации остается одним из самых популярных, а возможно, и самым популярным мировым лидером», — подчеркнул российский политик.