Челябинск: снос киосков «Роспечати» и УФАС против мэрии

Челябинск, , 19:11 — REGNUM В Челябинске последние дни ознаменовались скандалами вокруг демонтажа киосков, установленных, как полагают в мэрии, незаконно. Под каток попали и киоски «Роспечати», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, киоски в городе демонтируют уже давно. В основном, торгующие шаурмой и фруктами-овощами. Как правило, причиной является то, что они установлены незаконно.

В последние дни городские власти ополчились на киоски «Роспечати». Чиновники собираются убрать их с гостевых маршрутов. В список под снос попали 117 объектов.

У чиновников возникли претензии к тому, что продают в этих киосках. «В «Роспечати» продают воду, мороженное, сигареты. Такой киоск стоит, к примеру, на Кировке», — приводит агентство «Урал-пресс-информ»слова своего источника.

Впрочем, возможно, что киоски «Роспечати» всё же оставят. Не исключено, что на гостевых маршрутах они смогут работать в новых остановочных комплексах, которые планируется установить к 2020 году — к саммитам ШОС и БРИКС.

Во всяком случае вчера, 23 октября, глава города Евгений Тефтелев распорядился приостановить выдачу уведомлений на демонтаж этих киосков. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которой предстоит индивидуально решать судьбу каждого объекта.

А тем временем с претензиями к городским властям по поводу сноса киосков с шаурмой выступило управление ФАС. Суть сводится к тому, что городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям отдал муниципальному бюджетному учреждению «Служба демонтажа и землеустройства» муниципальные задания демонтажу незаконных киосков. Причём, как уверяют антимонопольщики, это произошло с нарушением законодательства. Как утверждают в ФАС, муниципальные торги не проводились. При этом за 2016 и 2017 год объём выделенных на эти цели денежных средств превысил 13 млн рублей.

УФАС возбудило антимонопольное дело. Рассматривать его планируется 27 ноября. Если должностных лиц признают виновными, то им грозят штрафы.