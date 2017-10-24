Имя Си Цзиньпина вошло в устав Компартии КНР наряду с Мао и Дэном Сяопином

Пекин, , 19:09 — REGNUM Коммунистическая партия Китая в ходе XIX съезда утвердила поправки к своему уставу. Теперь в текст главного документа партии внесено имя генсека, председателя КНР Си Цзиньпина, передаёт агентство Reuters.

Единогласным решением делегатов съезда в устав было включено упоминание концепции развития страны в социалистическом ключе «с китайским лицом», предложенной Си Цзиньпином, в качестве одного из своих руководящих принципов Коммунистической партии.

Таким образом, делегаты съезда поставили нынешнего руководителя партии в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэном Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым за историю китайским лидером после Мао Цзэдуна, чье имя оказалось внесено в устав КПК прижизненно.

Ранее, напомним, выступая на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин представил свою концепцию дальнейшего развития страны, в соответствии с которой к 2015 году Китай должен превратиться в «богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство».

Речь Си Цзиньпина на съезде оказалась беспрецедентно долгой — выступление генсека продолжалось 3,5 часа.

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