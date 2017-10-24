Луценко: В Грузию будут отправлены 20 соратников Саакашвили

Киев, , 19:07 — REGNUM Миграционная служба Украины намерена выдворить из страны 20 соратников лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, которые ранее получили вид на жительство на Украине. Об этом сегодня, 24 октября, заявил журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, речь идёт о тех, кто якобы незаконно получил право на проживание на Украине в то время, когда Саакашвили возглавлял Одесскую область.

«Он опирается на узкий круг экстремистов украинского и грузинского происхождения. У меня в руках представления, которые он заставлял писать своих подчиненных — Одесский областной коммунальный центр учреждений культуры и искусства, который обращался в учреждения государственной миграционной службы области с просьбой о предоставлении вида на жительство грузинам для проведения культурной деятельности», — рассказал Луценко.

Как утверждает Луценко, часть грузин вместо того, чтобы заниматься «культурной деятельностью» стали охранниками, помощниками и водителями Саакашвили. Другие были устроены на «специфические должности в Одесской таможне».

Представления на получение вида на жительство на Украине в Государственную миграционную службу в Одесской области подписывали руководитель аппарата Одесской областной администрации и экс-руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская, рассказывает Луценко.

Теперь миграционные власти Украины вправе выдворить этих грузин в количестве 20 человек, так как у них нет никаких оснований для дальнейшего пребывания на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили заявил, что украинские спецслужбы похитили троих его соратников — Георгия Рубашвили, Михаила Абдзенанидзе и Давида Макишвили. Он рассказал, что всех их задержали с применением физической силы, посадили в военный самолёт и отправили в Грузию.