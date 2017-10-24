В «ЕР» разработают «дорожную карту» по профилактике молодежной преступности

Москва, , 18:57 — REGNUM Патриотическая платформа «Единой России» предлагает профильным комитетам Государственной Думы рассмотреть ряд поправок в действующее законодательство, направленных на декриминализацию и социализацию подростков и молодежи, а также поручить экспертам разработать «дорожную карту» по профилактике молодежной преступности и вынести ее на общественное обсуждение. Об этом говорится в проекте резолюции, поддержанной на заседании Патриотической платформы партии.

Председатель Патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин подчеркнул, что необходимо вовлекать молодежь в полезные и общественно значимые дела, а также прививать им достойные авторитеты в лице защитников Родины. По его словам, подростковая преступность существовала всегда, однако сегодня ситуация значительно осложняется наличием интернета и социальных сетей, оказывающих практически безграничное влияние на молодежь.

«Группы в соцсетях, посвященные криминальным темам, очень популярны. Есть люди, которые целенаправленно работают с молодежью, романтизируя криминальную субкультуру, внушая детям и подросткам, что полиция и государство — враги, а те, кто нарушают закон, — борцы за социальную справедливость. Массовая культура также облагораживает образ бандитов», — констатировал он, отметив, что чаще других в таких ситуациях оказываются дети, проживающие в регионах со сложной экономической ситуацией, а также дети из неблагополучных семей.

По мнению Дмитрия Саблина, для того, чтобы отвлечь молодежь от криминала, ее нужно вовлечь в другую культуру, дать ей возможность проявить себя в общественно полезных или просто интересных делах. «Главное — сохранить каждого молодого человека для общества, ведь это основной ресурс развития России», — подчеркнул он.

Сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России» Сергей Боярский подчеркнул, что проблему нужно рассматривать с двух сторон.

«Категория детей, которая по каким-либо причинам оказалась уже затянутой в криминальную субкультуру, должна быть в центре внимания специалистов, которые занимаются реабилитацией. С точки зрения чистоты информационной среды нашей задачей вижу создание действенных инструментов, которые защитят детей от вредоносной информации, в том числе в социальных сетях», — отметил он.

Сергей Боярский предложил профильным комитетам Госдумы рассмотреть в качестве законодательных инициатив возможность внесения поправок в закон «О противодействии экстремистской деятельности», добавив пункты о публичном оправдании и призыву к совершению противоправных действий, а также поправку в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», уточнив статью 10 запретом на распространение той информации, которая пропагандирует совершение противоправных действий среди несовершеннолетних.

«Мы должны наделить контролирующие и правоохранительные органы инструментами для борьбы с этим вредоносным явлением. В этом случае противоправный контент будет блокироваться, и мы сможем противодействовать его хаотичному и безграничному распространению на просторах Рунета», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко отметил, что одна из составляющих обсуждаемой темы — проблема наркомании среди молодежи и подростков. По его мнению, необходимо подумать над либерализацией законодательства в отношении молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет, которые впервые были уличены в распространении нетяжелых видов наркотиков, чтобы вывести их из-под удара самой тяжелой статьи.

«Вместо этого для молодых людей на первый раз предлагается ограничиться штрафами, обязательными работами, воспитательными мерами принудительного воздействия. В случае наличия у совершившего преступления диагноза наркомании рекомендуется предусмотреть обязательное прохождение лечения от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию», — предложил Евгений Ревенко.

Заместитель председателя Патриотической платформы партии Ирина Гусева, подводя итоги заседания, отметила, что все участники обсуждения единодушно отметили, что подростковая преступность сегодня реальная проблема.

«Все, о чем мы здесь говорили, можно объединить в одно — нам не все равно, что будет с нашими детьми. Мы должны, как правящая партия, решить эту проблему», — заключила она.