Луценко рассказал, кто финансирует «Михомайдан», и что будет с Саакашвили

Киев, , 18:38 — REGNUM Сегодня, 24 октября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил на заседании Совета регионального развития, на котором заявил, что акции протеста в Киеве оплачиваются из-за рубежа, а бывший губернатор Одесской области и глава партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили и еще 20 граждан Грузии не имеют права находиться на территории Украины.

Митинги в Киеве финансируют из-за рубежа. Деньги возят граждане Грузии

При этом Луценко назвал митингующих под стенами парламента «сборищем колорадов».

«Одно из величайших достояний нашего с вами украинского майдана — право на мирный протест. Более того, в стране есть основания для мирного протеста граждан: у власти есть ошибки, а жизнь достаточно тяжела. Тем не менее, право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая кучка людей, примерно 150−200 человек, которые объявили себя единственными праведниками… Они требуют от государства делать только то, что они хотят, при поддержке финансов из-за рубежа. В свое время я это докажу — они финансируются из-за рубежа», — сказал Луценко.

Он уточнил, что акцию протеста в Киеве финансируют граждане Грузии, а средства завозятся на Украину частными самолетами.

«По моей информации, эти люди закупают оружие, и Нацполиция задержала людей из окружения организаторов этой узкой группы экстремистов при закупке оружия. В сам день митингов мы обнаружили две точки хранения оружия в центре Киева. Мы имеем основания говорить о проплате некоторых участников митинга. Мы также знаем, что эти средства привозились в Украину на частных самолетах гражданами Грузии, которые перед этим посещали Западную Европу», — рассказал Луценко.

Саакашвили и еще 20 человек могут передать правоохранителям Грузии

Генпрокурор проинформировал, что государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца. По его слов, это решение делает возможным передачу экс-чиновника грузинским властям.

«Миграционная служба отказала ему в статусе беженца… Саакашвили не обратился в суд c обжалованием этого решения. Сейчас он апатрид без обстоятельств, которые могут сделать невозможным его экстрадицию», — сказал Луценко.

Он обвинил Саакашвили в связях с экстремистами и попытке их легализации на Украине.

«Саакашвили действительно опирается на узкий круг экстремистов грузинского и украинского происхождения. Причем первых — грузин он пытался легализовать, пребывая в должности главы Одесской облгосадминистрации. У меня в руках представление, которое он заставил подписать своих подчиненных — коммунальное предприятие «Одесский областной учебно-областной центр учреждений культуры и искусства» г. Одесса ул.Польская. Оно обращается в Государственную миграционную службу в Одесской области с просьбой оформить разрешение на временное проживание иностранца, который прибыл в Украину в целях проведения культурной деятельности. Это представление на деятеля культуры Аммирова Джангирова. Такое же представление есть на еще одного грузинского деятеля культуры Цинцадзе Зураба. Еще одно представление на Георгия Рубашвили. Всего таких представлений было выдано 20 лицам — грузинам, которые должны были заниматься культурной деятельностью в Украине», — пояснил Луценко.

Генпрокурор отметил, что у граждан Грузии из команды Саакашвили нет законных оснований находиться на Украине.

«В то же время часть из них выполняла, как теперь очень элегантно высказывается окружение Саакашвили, хозяйственно-административные функции возле своего лидера Михаила Саакашвили — водителей и охранников, помощников. Другие были устроены на специфические должности в Одесской таможне… На сегодняшний день все эти люди не имеют оснований пребывать на территории Украины, потому что документы были сфальсифицированы. Коммунальное предприятие нам четко указало, что у них не было документов с такими выходными номерами. Другие сказали, что их заставляли подписывать соответствующие формуляры и письма обращений. Поэтому термин в один год либо закончился, либо был отменен за ненадлежащее оформление документов», — уточнил Луценко.

Провокаторы на митинге под Радой будут наказаны

Генпрокурор пообещал привлечь к ответственности тех, кто во время митингов под Радой избивал правоохранителей, народных депутатов, а также самих протестующих.

«Правоохранительная система будет жестко привлекать к ответственности тех, кто в ходе акции мирного протеста избил демонстрантов. Это касается как одного сотрудника полиции, которого мы установили, так и нескольких участников акции, которые напали на работников Нацполиции или Нацгвардии, пребывавших при исполнении обязанностей», — пообещал Луценко.

Он также анонсировал следственные действия в отношении тех, кто напал на депутатов от фракции «Блок Петра Порошенко» Олега Барну и Алексея Гончаренко.

«Мы уже знаем и проводим соответствующие следственные действия касательно тех, кто избил нардепов, в частности Барну и Гончаренко. Они также будут отвечать по статье, которая предусматривает до семи лет лишения свободы за нанесение побоев государственным деятелям, находящимся под охраной государства», — добавил Луценко.

Как сообщалось, с 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили и ряда других радикальных движений. Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд. За несколько дней в результате столкновений под Радой пострадали пять человек, среди которых один полицейский. Позже в сети появилось видео избиения радикалами старшего сержанта полиции, участника «АТО» (2014−2015 гг.) Игоря Яценко. Во время митингов протестующие также совершили нападение на народных депутатов от фракции БПП Барну и Гончаренко.

Напомним, в начале октября бывший президент Грузии Саакашвили попросил у властей Украины политического убежища. Соответствующее прошение было направлено в миграционную службу Украины 11 сентября.

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса», — сказал адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

Ранее, 10 сентября Саакашвили, которого президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства, прорвался на украинскую территорию через пункт пропуска «Шегини» из Польши. Ему активно помогала депутат Рады, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и депутаты от фракции «Самопомощь». Мостиский районный суд Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы. Его оштрафовали на $130. Министерство юстиции Украины сообщало, что вопрос об экстрадиции экс-президента Грузии в Тбилиси пока не решен. Соответствующее решение будет приниматься после получения всех материалов предэкстрадиционной проверки, уточняли в министерстве.