«Еврейка, иди вон!»: постскриптум ко Дню германского единства

Бинген-на-Рейне, Германия, , 19:20 — REGNUM Полиция немецкого города Бинген-на-Рейне расследует антисемитскую выходку, жертвой которой стала уроженка Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 24 октября, президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей из Австрии.

Инцидент произошел еще 4 октября, но общественности он стал известен только сейчас.

74-летняя женщина Б.М. (редакция ИА REGNUM располагает именем и фамилией пострадавшей, однако не обнародует данные по ее просьбе) получила травму руки, стоя в очереди. Гарри Мурей предоставил аудиозапись своего общения с пожилой женщиной. Она рассказывает:

«У нас есть магазин Tafel для малоимущих и бездомных. Мы платим по одному евро и берем там продукты. Там всегда очереди. Когда я уже подходила к двери, в это время подбежала высокая молодая женщина и стала лезть без очереди. Все молчали, я же — борец за справедливость — решила связаться с этой наглой особой. Я выставила руку на косяк двери и сказала ей: «Вас здесь не стояло».

А дальше происходит вот что. Она со всей силы ударяет меня по руке и тихонько так говорит: «Jude, geh weg!». То есть «еврейка, иди вон!». Я попыталась схватить ее за куртку, чтобы оттянуть, но она влетела в магазин. И через несколько минут подошел шеф магазина и, не разбираясь, кто прав, кто виноват, выгнал меня в конец очереди. Пока я вновь выстояла очередь, моя рука вся покраснела и разболелась».

В больнице, куда обратилась женщина, сделали рентген, который показал, что на кости — трещина. В настоящее время пострадавшая написала заявление в полицию (редакция ИА REGNUM публикует копию заявления).

«Я глубоко возмущен происшествием в Бинген-на-Рейне, — прокомментировал президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей. — Получается, что Гитлер продолжает жить в сердцах некоторых представителей германского народа. Глубоко символично, что вопиющая антисемитская выходка произошла на следующий день после празднования Дня германского единства».

По словам Мурея, то, что евреи в Германии не могут себя чувствовать нормально, обсуждается уже не первый год.

«Не так давно в Германии на улице избили одного художника со словами: «Еврей, отдай деньги». На мой взгляд, немецкие власти не могут и не желают бороться с антисемитизмом. Как известно, в прошлом году по инициативе правительства Баварии была издана книга «Майн кампф», — рассказал глава Европейского информационного центра по правам человека.

«Я убежден, что власти города и полиция попытаются всеми силами замять ситуацию. Тот факт, что немецкие СМИ — ни правого, ни левого толка — не написали об этой истории, на мой взгляд, подтверждают мои прогнозы. Призываем международное сообщество обратить внимание на эту историю», — подытожил Мурей.