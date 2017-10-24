Россия заблокировала продление мандата миссии расследования химатак в Сирии

Нью-Йорк, США, , 18:35 — REGNUM Россия заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН, продлевающий мандат миссии по расследованию химических атак в Сирии не дожидаясь доклада о результатах ее деятельности в предыдущий период, сообщает 24 октября агентство RT.

На заседании Совбеза ООН по этому вопросу постпред России Василий Небензя призвал отложить принятие решения по этому вопросу до 7 ноября, чтобы иметь возможность принимать решение на основе данных доклада миссии о достигнутых ею результатах расследования инцидента с химатакой в Хан-Шейхуне, однако его предложение не было принято

В итоге за проект резолюции проголосовали 11 стран, Россия и Боливия проголосовали против, представители двух стран воздержались.

«Мы предлагаем приостановить встречу до 7 ноября, когда в соответствии с председательством Италии мы будем обсуждать сирийское химическое досье», — пояснил российский постпред Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее уже заявляли, что всё сильнее склоняются к версии о постановочности или даже симуляции этого инцидента в городе Хан-Шейхун в Сирии.

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