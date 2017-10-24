Бурджанадзе заявила ОБСЕ о нарушениях на выборах в Грузии

Тбилиси, , 18:28 — REGNUM Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе встретилась с представителями миссии наблюдателей ОБСЕ и рассказала им о тех нарушениях, которые представители ее партии выявили в ходе выборов в органы местного самоуправления в Грузии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявила Бурджанадзе после состоявшейся 24 октября встречи, предварительная оценка ОБСЕ очень объективна и в ней отражены все проблемы, связанные с прошедшими выборами.

«Это самое объективное заключение, в котором отражены практически все проблемы: непропорциональное распределение ресурсов в предвыборный период, надзор над процессом голосования, контроль над людьми. Я предоставила международным наблюдателям те конкретные протоколы, которые указывают на серьезные нарушения. Нашей партии в этих протоколах записали 0 голосов и только после протеста наших представителей исправили — где на 56, где на 15 голосов. Мы подсчитали, что если бы не такие манипуляции с протоколами, наша партия набрала бы как минимум 6% голосов в масштабе всей страны», — заявила Нино Бурджанадзе.

Особенно много подобных нарушений, по информации лидера «Демократического движения», было зафиксировано в населенных национальными меньшинствами избирательных округах — Марнеули, Гардабани, Ахалкалаки, Ахалцихе.

По ее мнению, международные организации прекрасно знают обо всех нарушениях, происходивших во время выборов, и информированы о них лучше, чем кажется представителям правительства.

«Они (представители ОБСЕ) прекрасно знают, что на выборах вращались черные деньги, но отразить это и многие другие вопросы на бумаге трудно. Тем не менее я уверена, что окончательное заключение наблюдателей будет крайне негативным и правительство Грузии окажется в очень тяжелом положении», — подчеркнула Бурджанадзе.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Тем не менее в 6 избирательных округах кандидаты в мэры от «Грузинской мечты» не смогли преодолеть 50% барьер, и там состоится второй тур выборов. Международные наблюдатели в целом дали предварительную положительную оценку прошедшим выборам, и все же отметили такие нарушения, как учет и запись порядковых номеров избирателей, приходивших на голосование на избирательные участки. Это было расценено как попытка косвенного давления на избирателей. Согласно предварительному заключению международных организаций, в результате этих выборов в Грузии на всех уровнях власти воцарится однопартийное правление.