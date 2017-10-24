Всероссийский конкурс «Лидеры России» зарегистрировал 130-тысячную заявку

Москва, , 18:23 — REGNUM Прошла ровно половина срока, отведенного для сбора заявок на Всероссийский конкурс «Лидеры России». К 24 октября на участие в конкурсе подано более 130 тысяч заявок.

В Москве и Московской области, где проживает половина населения Центрального Федерального округа, зарегистрировано почти 75% заявок ЦФО. Из других регионов ЦФО лидируют Воронежская и Белгородская области.

Далее идут: Ярославская, Тульская, Липецкая, Калужская, Владимирская, Рязанская, Тверская, Курская, Ивановская, Смоленская, Брянская, Орловская, Тамбовская и Костромская области.

Наиболее равномерное распределение в Приволжском Федеральном округе: Нижегородская область на первом месте — у нее 16%, далее Самарская область (14,5%) и Республика Татарстан (13,9%).

Далее по ПФО в порядке убывания: Республика Башкортостан (12,3%), Пермский край (9%), Саратовская область (7,5%), Оренбургская область (5,5%), Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, Кировская и Пензенская области, Республика Мордовия и Республика Марий Эл.

В Северо-Западном ФО 53,6% регистраций сделано в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области — 13,6%, на третьем месте по активности Калининградская область (6,3%).

Далее — Вологодская, Архангельская, Муромская области, Республика Коми, Республика Карелия, Новгородская и Псковская области, Ненецкий АО.

В Сибирском Федеральном округе: Новосибирская область подала 22% заявок, Красноярский край 16,9%. Далее идут Иркутская область (13,4%) и Кемеровская область (11,6%).

Далее — Омская область (9%), Алтайский край (8,6%), Томская область (6,6%), Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Хакассия, Республика Алтай и Республика Тыва.

В Южном ФО наиболее активны: Краснодарский край (39,8%), Ростовская область (24,8%), Республика Крым и Севастополь (вместе 14,2%) и

Волгоградская область (13,6%).

Далее — Астраханская область, Республика Адыгея и Республика Калмыкия.

В Уральском Федеральном округе распределение следующее: 1 место у Свердловской области (37,2%), на 2 месте Челябинская область (26,1%), на 3 месте Тюменская область (13,9%) и рядом — Ханты-Мансийский АО — Югра (13,5%).

Далее: Курганская область и Ямало-Ненецкий АО.

В Дальневосточном Федеральном округе лидируют Приморский край (31,7%) и Хабаровский край (23,8%).

Республика Саха (Якутия) набрала 12,3%, Амурская область — 10,1%, Сахалинская область — 8,7%. Далее: Камчатский край, Магаданская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

В Северо-Кавказском ФО с отрывом идет Ставропольский край (45,9%). За ним — Республика Дагестан (24,4%), Кабардино-Балкарская Республика (9,7%) и Республика Северная Осетия (8,9%). Далее: Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика и Республика Ингушетия.

Прием заявок на конкурс начался 11 октября и продлится до 6 ноября. После этого последует отборочная стадия: онлайн-тестирование, затем региональные полуфиналы и финал в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, базовые условия для подачи заявки: управленческий опыт от двух лет, возраст до 50 лет включительно и гражданство Российской Федерации.

300 финалистов получат по 1 млн руб. на персонально выбранную программу обучения. Из числа победителей будут отобраны участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» РАНХиГС.

Они получат в персональные наставники лучших управленцев страны, среди которых глава администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Президент РСПП Александр Шохин, а также члены Бюро Правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий и другие.

Читайте ранее на эту тему: Кремль объявил конкурс управленцев для кадрового резерва страны