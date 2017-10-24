Минобороны: Reuters лжёт о невыплате денег вдове погибшего в Сирии офицера

Москва, , 18:05 — REGNUM Вдова и родственники майора Сергея Бордова, погибшего в Сирии, получили все положенные выплаты, а агентство Reuters в своей статье лжёт и клевещет, заявляет 24 октября пресс-служба Минобороны России.

Российское военное ведомство охарактеризовало сообщение агентства Reuters о получении вдовой Бордова лишь пятой части денежной компенсации как сознательное искажение фактов с клеветнической целью.

В Минобороны подчеркнули, что после тщательной проверки публикации Reuters и разговора с вдовой Бордова полностью подтверждены «передергивание и клеветническое искажение» ее интервью.

Это не первая попытка Reuters «любыми, в том числе самыми нечистоплотными способами дискредитировать российскую операцию», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, вызывает осуждение то, что некоторые российские СМИ слепо, но оперативно растиражировали домыслы и клевету Reuters, указано в сообщении пресс-службы Минобороны России.

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