Нижегородская мэрия прячется от СМИ

Нижний Новгород, , 18:03 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода меняет формат оперативных совещаний, полностью отстраняя СМИ от участия в них, сообщает корреспондент ИА REGNUM. До недавнего времени у журналистов была возможность в рамках специально организованных подходов задать руководству города вопросы хотя бы по окончании оперативных совещаний. Теперь их лишают и этой возможности.

В минувший понедельник журналистам было заявлено, что оперативного совещания в мэрии не состоится. Журналисты связали эту новость с кадровыми перестановками и отставками в администрации города.

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Однако 24 октября день мэрия разослала сообщение, что совещание всё-таки состоялось, но оно прошло «в новом формате». В дальнейшем такие совещания в измененном составе участников будет проходить еженедельно, сообщают в администрации.

В мэрии поясняют, что походов для СМИ по окончании больше не будет. Если сейчас оперативки уже проходят в закрытом режиме, то теперь и после совещаний никаких подходов к присутствующим в здании администрации журналистам больше не будет.

Несколько лет назад журналисты могли спокойно посещать все оперативные совещания. После очередной смены городской власти оперативки для СМИ закрыли. Журналисты неоднократно ставили перед администрацией города вопрос о том, чтобы открыть для СМИ оперативные совещания. Чиновники многократно обещали подумать.

Теперь в мэрии только обещают все запросы от СМИ «отрабатывать с соблюдением положений закона РФ «О средствах массовой информации».

Как сообщало ИА REGNUM, изменение во взаимодействии со СМИ совпали с серьезными кадровыми перестановками в руководстве Нижнего Новгорода.

Несколькими днями ранее со своих постов ушли глава городской администрации Сергей Белов и его первый заместитель Сергей Миронов. Их отставка стала первым этапом перехода Нижнего Новгорода с двуглавой модели управления на одноглавую, затеянного врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

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После отставки сразу двух руководителей администрации города пост и.о. ее главы заняла Наталья Казачкова. С 25 октября пост исполняющего обязанности ее первого заместителя займет Александр Герасименко.

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Ожидается, что в дальнейшем он займет пост главы города после перехода Нижнего Новгорода на одноглавую модель управления. Эксперты отвечают, что именно ради этого поста он и покинул кресло главы министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

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