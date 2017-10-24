«Европейская Грузия» — за второй тур выборов

Тбилиси, , 18:08 — REGNUM Лидеры «Европейской Грузии» считают решение бывших соратников — представителей «Единого национального движения» об отказе от второго тура выборов ошибочным. Об этом заявил представитель «Европейской Грузии» Гига Бокерия, подчеркнув, что второй тур был заслугой не только ЕНД, но и всей оппозиции.

«Мы собирались поддержать во втором туре любого прозападного кандидата. За этот второй тур боролись все вместе. Непонятно, почему Кутаиси должен стать исключением. Конечно, этот вопрос решать «Национальному движению», но второй тур — не только их достояние, его завоевала вся оппозиция», — подчеркнул Гига Бокерия.

По его мнению, решение ЕНД вселяет в граждан нигилизм в отношении выборов.

Напомним, 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых население страны выбирало мэров городов и муниципалитетов и членов местных собраний (сакребуло).

По предварительным данным ЦИК, во всех избирательных округах наибольшее число голосов набрали представители правящей партии «Грузинская мечта». Тем не менее, в шести избирательных округах кандидаты на посты мэров городов и муниципалитетов от «Грузинской мечты» преодолеть 50% барьер не смогли, и в этих округах пройдет второй тур выборов. В Кутаиси и Мартвили соперниками правящей партии должны были стать кандидаты от ЕНД, но на политсовете партии 23 октября вечером было принято решение об отказе от участия во втором туре выборов.

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