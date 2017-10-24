«Сирийские демократические силы» грабят беженцев в провинции Эль-Хасака

Дамаск, , 19:43 — REGNUM Арабо-курдский альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) грабит имущество беженцев в лагере, расположенном на юге сирийском провинции Эль-Хасака, согласно заявлению сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), 24 октября сообщает агентство Fars News.

В SOHR также заявили, что вооружённые отряды SDF не позволяют перевозить больных из лагеря беженцев Аль-Саад в региональные медицинские центры. Беженцы не могут покинуть лагерь, пока не выплатят $500 за освобождение одной семьи.

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В сирийской обсерватории по правам человека добавили, что беженцы живут в тяжёлых условиях, они испытывают нехватку продовольствия, поскольку сотрудники лагеря не выдают им пакеты с продуктами, которые были доставлены в лагерь беженцев под наблюдением гуманитарной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько полевых командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с членами их семей покинули восточные районы Дэйр-эз-Зора и скрылись на территории, подконтрольной SDF.

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