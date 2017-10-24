Вторник, 24 Октября 2017 года
17:39:39 МСК

Емельянов назначен первым замглавы фракции «Справедливая Россия»

Политика

Ранее этот пост занимал Александр Бурков

Москва, 24 октября 2017, 17:36 — REGNUM  Депутат Госдумы Михаил Емельянов назначен первым замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября сообщил источник во фракции.

«Принято решение назначить Михаила Емельянова первым заместителем руководителя фракции», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что пост освободился после назначения Александра Буркова врио главы Омской области.

Вместе с тем, в партии еще не определились, к кому перейдет мандат Буркова. Называется фамилия Валерия Черешнева, который шел на выборы вторым номером в Свердловской территориальной группе партии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва