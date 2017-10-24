Москва, , 17:36 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Емельянов назначен первым замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября сообщил источник во фракции.

«Принято решение назначить Михаила Емельянова первым заместителем руководителя фракции», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что пост освободился после назначения Александра Буркова врио главы Омской области.

Вместе с тем, в партии еще не определились, к кому перейдет мандат Буркова. Называется фамилия Валерия Черешнева, который шел на выборы вторым номером в Свердловской территориальной группе партии.