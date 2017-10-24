Сергей Шойгу рассказал, что осталось в распоряжении ИГ* в Сирии

Манила, , 17:36 — REGNUM В Сирии в распоряжении боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осталось не более 5% территории страны, которые уже не дают террористам финансовой подпитки, заявил 24 октября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров «СМОА плюс», проходящем на Филиппинах на острове Лусон.

Сергей Шойгу отметил, что для достижения таких результатов только российскими ВКС за два года были уничтожены 948 тренировочных лагерей боевиков, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов и ремонту вооружения и техники, полторы тысячи единиц военной техники террористов.

Министр обороны РФ отметил, что наряду с этим активизирован процесс урегулирования вооруженного конфликта, а с 2015 года «в результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже две с половиной тысячи населенных пунктов по всей стране присоединились к процессу примирения».

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что российские саперы активно участвуют в разминировании освобожденных территорий, обезвреживая по 1,5 тыс. взрывоопасных объектов в сутки.

«Всего с начала этой работы обезврежено 96 тысяч 105 взрывоопасных предметов, в среднем — полторы тысячи в сутки. Также готовим сирийских саперов. На сегодняшний день 621 сапер уже приступил к работе», — рассказал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что за два года ВКС РФ в Сирии добились фактического прекращения финансирования ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за счет нефтедобычи, тогда как до 2015 года террористы получали порядка $3 млрд в год от продажи нефти.

Для этого пришлось уничтожить более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 4 тыс. бензовозов, 126 станций перекачки и 184 нефтеперерабатывающих завода, контролируемых боевиками.

«Хотел бы призвать государства «СМОА плюс» присоединиться к гуманитарно-восстановительной миссии в этой стране. Со своей стороны готовы оказывать любое содействие», — сказал в заключении Сергей Шойгу.

Как сообщало, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в данный момент совершает официальный визит на Филиппины.

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