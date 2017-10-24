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Рынска «в шоке» от решения мужа возглавить предвыборный штаб Собчак

Политика

«Я думала, он шутит...»

Москва, 24 октября 2017, 17:27 — REGNUM  Гражданская супруга одного из основателей телеканала НТВ Игоря МалашенкоБожена Рынска заявила, что шокирована его решением возглавить предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, решившей баллотироваться в президенты России.

«Я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря», — написала Рынка на свой станице в Facebook.

Она добавила, что не хотела бы прекращать отношения с Малашенко, так как шесть лет с ним вместе, но, тем не менее, «должна всё осмыслить».

«Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит», — отметила Рынска.

Напомним, Ксения Собчак на пресс-конференции 24 октября сообщила, что главой её предвыборного штаба будет Игорь Малашенко, руководивший президентской кампанией Бориса Ельцина в 1996 году.

Кроме этого, в штаб Собчак войдут супруга Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова, политтехнолог Виталий Шкляров и медиаменеджер проекта «Сноб» Ксения Чудинова.

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