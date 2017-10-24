Клинцевич: Завтра экстрадировать Саакашвили в Грузию будет поздно

Москва, , 17:13 — REGNUM Заявлением об отказе в статусе беженца Михаилу Саакашвили генпрокурор Украины Юрий Луценко прощупывает почву. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Это — не просто слова. Если бы спросили у меня, я бы посоветовал властям Украины решиться на такой шаг, причем незамедлительно, потому что завтра может быть поздно. Тем более что соответствующий запрос от Грузии Украиной получен еще в сентябре», — сказал Клинцевич.

Украина имеет право экстрадировать экс-президента Грузии Михаила Сакаашвили, нет препятствий для проведения данной процедуры, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее Саакашвили сообщил, что государственная миграционная служба Украины не отреагировала на его заявление о предоставлении дополнительной защиты — политического убежища.