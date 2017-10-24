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Клинцевич: Завтра экстрадировать Саакашвили в Грузию будет поздно

Политика

Миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны

Москва, 24 октября 2017, 17:13 — REGNUM  Заявлением об отказе в статусе беженца Михаилу Саакашвили генпрокурор Украины Юрий Луценко прощупывает почву. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Это — не просто слова. Если бы спросили у меня, я бы посоветовал властям Украины решиться на такой шаг, причем незамедлительно, потому что завтра может быть поздно. Тем более что соответствующий запрос от Грузии Украиной получен еще в сентябре», — сказал Клинцевич.

Украина имеет право экстрадировать экс-президента Грузии Михаила Сакаашвили, нет препятствий для проведения данной процедуры, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее Саакашвили сообщил, что государственная миграционная служба Украины не отреагировала на его заявление о предоставлении дополнительной защиты — политического убежища.

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