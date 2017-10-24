Боевики ИГ* в Сирии вооружаются странами НАТО

Меядин, Сирия, , 17:11 — REGNUM Крупнейший склад вооружения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захваченный сирийскими войсками в городе Меядин, наполнен оружием, средствами связи и разведки стандартов НАТО и произведенными в США, Бельгии и Великобритании, заявил 24 октября журналистам бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Хасан Сухейл, командовавший этой военной операцией.

По словам бригадного генерала, сирийскими военными при поддержке ВКС России в городе Меядин на востоке Сирии захвачено такое количество вооружения и бронетехники террористов, что на его вывоз понадобится не менее шести суток.

«Нам понадобится не менее шести дней для вывоза всех этих трофеев, которые боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оставили. Здесь очень много оружия и средств связи иностранного производства», — сказал Сухейл журналистам, добавив, что «мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информагентство SANA опубликовало видеозапись захваченных в Меядине трофеев сирийской армии, среди которых присутствует большое количество беспилотников, средств связи и разведки, а также редкая для террористов британская 155-мм гаубица, произведенная в 2011 году.

Напомним, США и страны западной коалиции активно снабжают и обучают незаконные вооруженные формирования, действующие на территории Сирии, заявляя, что таким образом помогают «умеренной оппозиции» бороться против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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