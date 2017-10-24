Потеря транзита российского газа обойдется Украине в $3 млрд в год

Киев, , 17:19 — REGNUM Потеря транзита российского газа обойдется Украине в $3 млрд каждый год, заявил 24 октября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, выступая на конференции по развитию нефтегазового сектора Украины.

По его словам, транзит российского газа в 2017 году принесет Украине $3 млрд, потеря же транзита окажется критической и создаст «негативные последствия для всех нас».

Соглашение «Нафтогаза» с «Газпромом» заканчиваются в 2019 году. Глава украинской компании считает, что продлить соглашение будет трудно, так как в России не настроены на продолжение сотрудничества.

Коболев напомнил, что строительство газопроводов в обход Украины значительно сказывается на бюджете страны.

«Каждая новая нитка таких потоков отнимает от украинского ВВП большую сумму средств, приблизительно 0,5 миллиарда долларов», — сказал глава «Нафтогаза».

Он добавил, что у Киева появится шанс на продление транзитного договора после 2019 года в том случае, если система станет прозрачной, и европейские страны будут заинтересованы в Украине, как надежномпартнере.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что систему транзита российского газа через Украину ждут «революционные изменения». Порошенко предложил покупать газ европейским странам не на западной границе Украины, а на восточной. Таким образом, Украина намерена предоставлять транзитные услуги не России, а Европе.

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