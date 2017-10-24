Глава Чувашии не может получить второй орден из-за «накладок»

Чебоксары, , 17:04 — REGNUM Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» Михаилу Игнатьеву будет вручен «до нового года». Об этом сегодня, 24 октября, сообщил Игнатьев на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Высшая государственная награда, которая была присуждена главе региона в июне, до сих пор не вручена. На предстоящей сессии республиканского парламента, которая состоится 26 октября, первоначально планировалось провести церемонию награждения. Но затем это торжество отложили. На вопрос о том, связано ли это с тем, что время выбрано неудачно, либо сам Михаил Игнатьев против, глава Чувашии заявил, что всё-таки примет её.

«Дело же не в том, награда вручена или не вручена. Есть решение Государственного совета. Один раз я в командировке оказался, другой раз в командировке и т.д. Такие накладки были. Я думаю, до нового года награда будет вручена главе республики, и мы вместе с вами будем радоваться», — сказал глава Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Госсовет Чувашии поддержал инициативу яльчикских депутатов о награждении Михаила Игнатьева орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». Хотя менее месяца до этого, в мае, он был удостоен указом президента Владимира Путина федеральной награды — «Ордена Почёта». Оппозиция расценила это как «худший подарок»: зачем нивелировать президентскую награду региональной, присуждая её через месяц. И кому выгодно подкладывать «худший подарок» и «подставлять» Михаила Игнатьева, делая его невольным соучастником всей этой наградной истерии. В свою очередь, чувашские депутаты-единороссы поясняли: за «высокие достижения и особые заслуги в государственной и общественно-политической деятельности, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики». Перечень «высоких достижений» основной докладчик в лице зампредседателя комитета по госстроительству Олег Таланов не озвучил, сухо сообщив, что комитет «принял решение». Орден официально не вручён до сих пор.

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