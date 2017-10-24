Постпредство Удмуртии в Москве не может распродать служебные иномарки

Москва, , 16:56 — REGNUM Постоянному представительству главы Удмуртии при президенте РФ не удалось реализовать посредством электронного аукциона два служебных автомобиля марки Audi. Транспортные средства для дальнейшей продажи передают в республику.

По словам главы ведомства, зампреда правительства республики Михаила Хомича, в настоящее время он ездит на автомобиле Лада «Веста» с наклейками «Сделано в Удмуртии» и «Инвестируй в Удмуртию», сообщает портал «Сусанин».

"Я в шоке был. Мы тратили миллион в год на ремонт этих машин (Audi — прим. ИА REGNUM ). У нас две «Весты». Я надеюсь, что скоро мы сделаем замену. Одну отдадим муниципалитетам, а себе возьмем SW Cross. Мы будем продвигать самую хорошую машину, которая только есть в Удмуртии. Она стоит меньше, чем ремонт иномарок», — утверждает Хомич.

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Напомним, согласно указу главы Удмуртии Александра Бречалова, постоянное представительство главы Удмуртии при президенте РФ будет ликвидировано. Вместо постпредства будет создано казенное учреждение, работники которого уже не будут являться госслужащими, что позволит сэкономить средства на выплате заработной платы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года постпредство запланировало продать автомобили Audi A6, 2009 года выпуска и Audi A8, 2009 года выпуска через электронный аукцион.

Начальная стоимость автомобилей варьировалась в диапазоне 693 — 746 тыс. рублей.

Хомич тогда заявлял о желании сменить иномарки на автомобили Lada Vesta. «В Постпредстве Удмуртии в Москве часто ездят на машинах НЕ производства Удмуртии. Тут же вывод и решение: мы меняем автопарк», — пояснял он.

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