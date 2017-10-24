Участие Алексея Навального в выборах 2018 года: позиция Генпрокуратуры РФ

Москва, , 16:51 — REGNUM Блогер Алексей Навальный не имеет законных оснований участвовать в президентских выборах в 2018 году, сообщила журналистам начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева.

Она пояснила, что «согласно ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин Российской Федерации, содержащийся в местах лишения свободы, а также осужденный, в том числе к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за преступление».

Лариса Коптева напомнила, что Ленинским районным судом Кирова 8 февраля Навальный осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 5 месяцев со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу 3 мая 2017 года. Навальный признан виновным в организации и руководстве исполнением растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, а указанное преступление, согласно ст. 15 УК РФ, отнесено к категории тяжких.

«При таких обстоятельствах правовых оснований для участия Алексея Навального в выборах любого уровня, включая муниципальные, региональные, в выборах в Госдуму и в качестве кандидата на должность президента России, нет», — цитирует ТАСС слова Ларисы Коптевой.

По ее мнению, это не единичный случай, когда граждане считают приговор к лишению свободы условно не достаточным основанием для отказа в регистрации в качестве кандидата на выборах.

«Например, в Генеральную прокуратуру поступало обращение от Сергея Казакова из Брянской области, который был осужден по ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 159 УК РФ на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. В настоящее время его обращение находится на рассмотрении», — отметила Лариса Коптева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года. По ее словам, после истечения этого срока он сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Вместе с тем она отметила, что сторонники Алексея Навального распространяют ложные сведения о том, что у него есть право выдвигать свою кандидатуру на выборах в настоящее время.

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