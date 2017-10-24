Ленобласть получит федеральную поддержку на производство молока

Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM В рамках увеличения ассигнований на сельское хозяйство в федеральном бюджете 2018 года Ленинградская область получит 200 млн рублей на поддержку производства молока и 70 млн рублей — на проведение весеннее-полевых работ. Об этом сообщила ИА REGNUM 24 октября пресс-служба Ленинградского областного отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на депутата Госдумы, экс-главу аграрного сектора Ленобласти Сергея Яхнюка.

В ходе обсуждения поправок к бюджету свои предложения по увеличению суммы на господдержку сельского хозяйства высказал Комитет Госдумы по аграрным вопросам, в который входит Яхнюк. Эти предложения были одобрены фракцией «Единая Россия» и будут учтены при принятии бюджета во втором чтении.

«Для Ленинградской области очень важна государственная поддержка сельского хозяйства, особенно молочного животноводства. Регион выделяет и свои средства на эти направления, но потеря федерального финансирования в этой части была бы существенная», — подчеркнул Сергей Яхнюк.

Он напомнил, что Ленинградская область занимает лидирующие позиции в России по племенному делу в молочном животноводстве. В настоящее время регион строит селекционно-генетический центр по молочному скотоводству на базе племенного завода «Бугры» в деревне Порошкино Всеволожского района. В центре планируется разводить крупный рогатый скот голштинской и айрширской пород. Здесь же появится лаборатория оценки качества молока, иммуногенетики и бактериологическая лаборатория.

«Центр строится на средства инвестора, — отметил Сергей Яхнюк, — но по действующей федеральной программе 30% понесенных затрат будет компенсировано из бюджета».

Как сообщил 23 октября первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, Ленинградская область занимает первое место в России по продуктивности производства молока и яиц, третье — по объёму выращивания форели, четвёртое — по производству молока в сельхозорганизациях. Регион производит почти 40% сельхозпродукции Северо-Западного федерального округа.

В Ленобласти реализуется порядка 40 инвестиционных проектов на сумму свыше 50 млрд рублей. Среди них — проекты по строительству завода по выращиванию шампиньонов мощностью 8 тыс. тонн продукции в год, тепличного комплекса общей площадью 60 га, расширению рыбоводных участков для производства 2 тыс. тонн форели в год, а также создание селекционно-генетических и оптово-распределительных центров.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй год подряд из-за погодных условий в Ленобласти — неурожай в растениеводстве. В этом году собрано лишь 93% зерновых от объема урожая прошлого года, 76% картофеля и 90% овощей. В 2016 году Ленинградская область также понесла значительные убытки, недосчитавшись почти трети урожая, вследствие аномально дождливой и холодной погоды в летний период.

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