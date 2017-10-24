Мэр Курска Николай Овчаров хочет пойти на новый срок

Курск, , 16:47 — REGNUM Глава города Курска Николай Овчаров намерен участвовать в конкурсном отборе на должность сити-менеджера. Об этом Овчаров заявил в эфире телеканала «Сейм».

Николай Овчаров возглавляет городскую администрацию с 2008 года, в в 2013-м был переизбран на пост второй раз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о намерении побороться за кресло мэра уже заявили депутат областной думы, гендиректор проекта «Свежий хлеб» Максим Мамзурин и депутат Курской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Владимир Федоров. В числе возможных кандилатов также называются заместитель главы городской администрации Сергей Малахов и замгубернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

При этом, по данным 46tv, документы в конкурсную комиссию подал только один претендент, не делавший громких заявлений. Это старший научный сотрудник Курского научно-исследовательского института агропромышленного производства, «единоросс» Надежда Ерыженская. В 2017 году она уже участвовала в конкурсе на должность главы Клюквинского сельсовета.

Согласно новому порядку глава города Курска не будет руководить горсобранием, а возглавит администрацию областного центра. Последним официальным главой города была Ольга Германова, сложившая свои полномочия в сентябре 2016 года после избрания в Госдуму. С октября 2016 года исполняющим обязанности главы города Курска стал Николай Овчаров.

Теперь сити-менеджер должен пройти конкурсный отбор через спецкомиссию, а две итоговые кандидатуры будут вынесены на голосование депутатов горсобрания.

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