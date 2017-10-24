В Литве обиделись на французского политика: «Мы – не край света»

Вильнюс, , 16:40 — REGNUM Лидер крайне левых Франции Жан-Люк Меланшон вновь напал на Литву, вызвав возмущение и всеобщее недовольство даже среди сторонников своей партии, пишет сегодня, 24 октября, литовский портал lrytas.lt.

«Что могло бы означать европейская нация? Я не чувствую, чтобы меня что-нибудь связывало со странами Прибалтики. Они — край света, даже древние римляне никогда туда не добирались. Большая матрица Европы — это границы бывшей Римской империи. Внутри нее — гражданская нация, а за ее пределами — этнические нации. И какое отрицание конкретной реальности! Во Франции живет миллион эмигрантов из стран Магриба (регион стран Северной Африки — Марокко, Алжира, Туниса — прим. ИА REGNUM ), большинство которых сегодня являются французами. Мы создаем общие семьи, но мы продолжаем считать их подозреваемыми! И должны считать братьями далеких литовцев только потому, что они католики?! Это не часть моей истории», — сказал в интервью национальному еженедельнику Le 1 hebdo Меланшон, представляя видение будущего своей партии «Непокоренная Франция» и будущую борьбу с Брюсселем.

«Да здравствует Литва!» — написал в ответ на портале Mediapart профессор математики Жан-Пьер Боудин, который поддерживает левых с 2010 года.

«Я абсолютно согласен с позицией относительно проживающих во Франции эмигрантов из стран Магриба. Мы их необоснованно считаем подозреваемыми. Но почему нужно защищать представителей Магриба за счет литовцев? Говорить, что северная Европа — «это не часть моей истории»? К сожалению, мой мальчик, это часть твоей истории. «Римляне туда не добирались». Да, но они не посещали и земли нынешней Венгрии, Словакии, северной Германии, Польши, Дании, Швеции, Норвегии, Ирландии, Шотландии», — пояснял Боудин.

«Великое Княжество Литовское, которое, как ты утверждаешь, не принадлежит нашей истории, в 13 веке протягивалось до берегов Черного моря. Вильнюс и Каунас принадлежали той же самой стране, что и Киев! Она охватывала нынешнюю Украину и, конечно, Белоруссию. Извини меня, но эта великая нация защитила Европу от вторжения монголов», — восторженно цитирует профессора математики литовское СМИ.

Кроме того, он признал, что его семья со стороны отца родом из Даугавпилса в Латвии.

Но добавил, что если бы немец или датчанин начал ему объяснять, что южная Европа «этническая», он возмутился бы точно также.