Чайка попросил Сешнса возбудить уголовное дело против Браудера

Москва, , 17:00 — REGNUM Генеральный прокурор России Юрий Чайка направил письмо генпрокурору США Джеффу Сешнсу с просьбой возбудить уголовное дело против международного афериста Билла Браудера, осужденного в России на девять лет за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом генпрокурор РФ заявил 24 октября в эфире телеканала «Россия 24».

Юрий Чайка направил Сешнсу два письма. В первом письме он попросил возбудить уголовное дело против Билла Браудера и братьев Зифф, а во втором письме указал на принятие «акта Магнитского» в США при отсутствии каких-либо фактических оснований. Закон принят

«при мощном лоббировании лиц, совершивших преступление на территории РФ».

В письме содержится просьба о назначении независимого прокурора, «который провел бы всё это расследование».

По словам генпрокурора, ведомство направлю летом 2016 года в США огромный пакет документов с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Браудера и братьев Зифф.

На вопрос, возможна ли экстрадиция Браудера, Чайка ответил, что в случае возбуждения уголовного дела в США шанс на выдачу есть.

Генпрокурор напомнил, что Браудер имел американское гражданство, но чтобы уйти от уплаты налогов, он принял подданство Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября международный мошенник Билл Браудер написал на своей странице в Twitter, что сможет свободно въехать в США, несмотря на запрос России в Интерпол.

Напомним, 11 июля 2013 года Браудер был заочно признан виновным в неуплате налогов в России на сумму 522 млн рублей и приговорен к девяти годам лишения свободы.

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