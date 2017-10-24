Медведев прибыл в Армению с обширной повесткой

Ереван, , 16:15 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев возложил венок к мемориалу памяти жертв Геноцида армян в Ереване, почтив минутой молчания память погибших у вечного огня, сообщает официальный сайт российского правительства.

Глава правительства также прошелся по аллее памяти мемориального комплекса. Премьер-министра РФ сопровождали вице-премьер Армении Ваче Габриелян и мэр Еревана Тарон Маркарян.

Дмитрий Медведев прибыл в Армению с официальным визитом. В аэропорту российского премьера встретил его армянский коллега Карен Карапетян, по приглашению которого и проходит визит.

Только что стартовала встреча Медведева и Карапетяна, за которой последуют переговоры в расширенном составе и церемония подписания документов.

Запланирована также встреча российского премьера с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров главы правительств России и Армении обсудят широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и гуманитарного взаимодействия, рассмотрят ход реализации крупных совместных проектов в различных областях. К подписанию готовится пакет межправительственных, межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве.

25 октября Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, в ходе которого будет рассмотрена обширная повестка дня, включающая практические аспекты функционирования Евразийского экономического союза.

Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят комплекс мер по противодействию нелегальному обороту товаров на таможенной территории союза, а также план мероприятий по устранению изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на 2018—2019 годы.

Особое внимание будет уделено развитию отраслевых направлений интеграции. Среди них — вопросы формирования единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также «дорожная карта» по реализации согласованной транспортной политики государств союза на среднесрочную перспективу.

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